Антикризова коаліція весь день хвалила Януковича (фоторепортаж)

У палаці мистецтв “Український дім” відбулися урочисті збори антикризової коаліції і уряду, присвячені 100 дням діяльності уряду.

Біля Українського дому зібралися прихильники коаліції з прапорами Партії регіонів і Соціалістичної партії України.

У залі присутні члени уряду, народні депутати.

«Партія регіонів, соціалісти і комуністи на практиці застосували європейські принципи формування влади, і це має набагато більше значення для інтеграції України до Європи, ніж всі гасла наших нинішніх критиків», - сказав прем`єр, звертаючись до учасників урочистого засідання..

Він також відзначив, що в 2006 році Україна переживає історичний момент свого розвитку, побудувавши фактично другу республіку.

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО обвинуватив Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Секретаріат голови держави в шантажі Верховної Ради. Звертаючись до Президента України, лідер комуністів сказав: «Припиніть шантажувати ВР вашими заявами про те, підписуватимете або не підписуватимете бюджет». Він відзначив, що поки що державний бюджет наступного року не прийнятий, і лише після його ухвалення можна буде говорити про підписання. «Подібний шантаж зайвий раз свідчить про те, що ви не знаєте глибини проблем в суспільстві і не збираєтеся продуктивно і конструктивно працювати з антикризовою коаліцією, яка виконує Конституцію і закони України», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

За 100 днів роботи уряду знята спекулятивна тема, що антикризова коаліція і уряд не підтримують європейський вибір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час зборів антикризової коаліції і уряду, який проходив в Українському дому.

Він відзначив, що уряд підходить до цієї теми «на прагматичній основі, а не за рахунок гасел, не за рахунок високих і багатоманітних заяв». За словами А.МОРОЗА, Кабмін проводить практичну прагматичну роботу.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ запропонував Президенту України Віктору ЮЩЕНКО ініціювати проведення “круглого столу” на тему політичної реформи.

Керівник антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА заявила на зборах, що уряд України в зовнішній політиці «керується національним українським прагматизмом», а у внутрішній - «стабілізував економічну ситуацію і забезпечує соціальний добробут громадян».

Фото Олександра Синиці