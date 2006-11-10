Координатор Антикризової коаліції, керівник фракції Партії регіонів у Верховної Раді Раїса БОГАТИРЬОВА називає заяву представника “Нашої України” Петра ПОРОШЕНКА про наміри скасувати конституційну реформу 2004 року спробою політичного реваншу.

Така думка Р.БОГАТИРЬОВА оприлюднена на персональному сайті депутата.

“Сьогодні “любі друзі” хочуть реанімувати вулик з мертвими бджолами – свою політичну силу, яка втратила абсолютну більшість своїх виборців. Їм потрібен політичний реванш. З другого буку, вони знову пропонують В.ЮЩЕНКУ старих ворогів, яких він взяв у друзі. Позиція чільників “Нашої України” щодо конституційної реформи – це заклик до узурпації влади, насильницької зміни конституційного ладу в Україні. Команда війни, яка відправлена Президентом України у відставку, знову намагається зініціювати громадянський конфлікт в хворому демократичному тілі держави і демонтувати крихку стабільність”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Народний депутат вважає, що вже немає конституційної реформи. “Є Конституція України, за стабільність і непорушність якої ми маємо спільно, як патріоти держави Україна, боротись. Досить розмахувати над нею своєю великою ложкою. Тим більше, що ще вчора ви з такою ж енергією голосували за перехід до реальної демократичної системи – парламентсько-президентської. Це найбільш елегантний і новітній шлях демократичних реформ країн пострадянського часу. Без періоду диктатури і диктаторів. Це об’єктивний результат політичної історії національного розвитку. Сьогодні він калькою використаний, як близький до ідеального спосіб виходу із суспільно-політичної кризи в Киргизстані”, - звертається Р.БОГАТИРЬОВА де керівництва “Нашої України”.

Р.БОГАТИРЬОВА закликає Президента України як гаранта додержання Конституції України, стати на її захист. “Треба, дійсно продовжити її реформу на рівні глибокої реконструкції місцевого самоврядування – передати в територіальні громади максимум прав для розбудови ними своїх основних інтересів. Тільки тоді ми зможемо говорити про реальність демократії в країні. За участю глави держави треба провести дискусію. Відкрито і прозоро. Без нашої традиційної “дулі в кишені”. Є великою небезпекою переписувати Конституцію під кожного нового президента, як і аферою є постійне спекулювання на темі її постійної ревізії”, - відзначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада П.ПОРОШЕНКО заявив, що 11 листопада під час другого етапу з`їзду партії “Народний Союз Наша Україна” планується розглянути ініціативу скасування політичної реформи. П.ПОРОШЕНКО відзначив, що при підготовці документів на розгляд з`їзду одним із пунктів буде винесення на обговорення ініціативи скасування політреформи, оскільки вона виявилася недосконалою, а двовладдя, яке вона породжує, певною мірою загрожує державному устрою країни.