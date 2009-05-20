Тимошенко пропонує Президенту відправити Єханурова у відставку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Юрія ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я як прем`єр-міністр переглянула всі акти, докази, і можу сказати: безпрецедентне корупційне поводження з бюджетними коштами. Це мій особистий висновок, на який я маю право. Тому я сьогодні надішлю на ім`я Президента свій лист, додам всі акти, які у нас є, з проханням – так, як це передбачено Конституцією - подати подання у ВР на звільнення міністра оборони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що одночасно має намір звернутися з відповідним листом про відставку Ю.ЄХАНУРОВА до депутатського корпусу. «Я не хочу, щоб в уряді України була корупція. Ще раз підкреслюю, всі витрати по всіх міністерствах будуть перевірені», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.