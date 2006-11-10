Зварич подав заяву про вихід з Нашої України

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Член політради партії “Народний Союз “Наша України” Роман ЗВАРИЧ подав заяву про вихід з партії. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до Р.ЗВАРИЧА. Співрозмовник агентства не уточнив причини такого рішення Р.ЗВАРИЧА. Співрозмовник також зазначив, що на запланованому на 11 листопада з’їзді партії планувалося призначити Р.ЗВАРИЧА головою виконкому партії.

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