Ізраїль спростив правила для біженців з України

Держава Ізраїль спростила порядок розгляду звернень громадян України щодо отримання статусу біженця. Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

«17 жовтня 2017 року набули чинності зміни в нормативно-правових актах Ізраїлю, які регулюють процедуру розгляду МВС звернень громадян України щодо отримання статусу біженця. Зазначені зміни передбачають прискорений процес розгляду клопотань про надання статусу біженця за умови, що такі клопотання подаються громадянами іноземних держав, які за рішенням Служби народонаселення та імміграції МВС Ізраїлю визнані безпечними для їх повернення в ці країни», - заявляють українські дипломати.

«За результатами оцінки поточної ситуації в Україні фахівцями МВС та МЗС Ізраїлю прийнято рішення про віднесення України до переліку країн, до яких безпечно повертати громадян, яким відмовлено в наданні політичного притулку в Державі Ізраїль», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий порядок розгляду звернень про надання статусу біженців може також застосовуватися під час розгляду ізраїльським МВС клопотань громадян України, які мешкають у Донецькій та Луганській областях.

«Запровадження нового порядку розгляду звернень громадян України про надання статусу біженця в Державі Ізраїль розглядається ізраїльською стороною як оперативний захід, що має на меті обмежити можливості недобросовісного використання механізму легального працевлаштування на території країни, що передбачений положеннями ізраїльського законодавства у сфері біженців», - пояснили дипломати.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Ізраїлі з 13 тисяч українців половина знаходиться незаконно.