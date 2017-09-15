В Ізраїлі з 13 тисяч українців половина перебуває незаконно – глава МВС

На сьогодні в Ізраїлі з 13 тисяч українських громадян, які залишилися в країні, половина чекає на статус біженця, інша – знаходиться у країні незаконно.

Як йдеться в повідомленні прес-служби консульства Держави Ізраїль в Західному регіоні України, про це сказав міністр внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері під час зустрічі з консулом Ізраїлю в Західному регіоні Олегом Вишняковим.

«Станом на сьогодні в Ізраїлі з 13 тисяч українських громадян, які залишилися в країні, половина чекає на статус біженця, інша – знаходиться у країні незаконно. На сьогоднішній день прийнято рішення, яке дозволить прискорити відповідь на отримання статусу біженця до 2-3 днів. Це зменшить кількість незаконних трудових біженців, які будуть знаходитися в Ізраїлі. Крім того, вчора на зустрічі з прем'єр-міністром України було вирішено створити робочу групу, яка розглядатиме проблему відмов у в'їзді в країну та її рішення, аби кожен українець міг без перешкод в'їхати в Ізраїль, а наявні проблеми міг вирішити не під час в'їзду, а до виїзду з України», - розповів Дері.

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Також він додав, що кількість туристів з України до Ізраїлю зі скасуванням візового режиму не подвоїлася, а навіть потроїлася.

Як повідомляв УНІАН, уряд Ізраїлю відніс Україну до категорії так званих «Safe State» («безпечних країн») і клопотання наших громадян щодо отримання притулку в Ізраїлі відтепер будуть розглядатися у значно стисліші терміни.

Також Україна та Ізраїль домовилися провести переговори щодо реадмісії. Для вирішення цього питання пропонується створити спільну робочу групу на рівні посольств та спеціалістів з міграційної служби.