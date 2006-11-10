Чи буде достроково усунено секретаря Київради

За зверненням 43 депутатів Київської міської ради постійна комісія з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики визнала неправомірним розпорядження заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО про перенесення засідання сесії на 7 грудня та вважає за доцільне включити до порядку денного чергового засідання Київради проект рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було одноголосно підтримано членами комісії Київради - заступником голови комісії Миколою БОЙЧУКОМ, секретарем Юрієм ДМИТРУКОМ та членами комісії Сергієм ПОДГОРНИМ та Петром ЯКОБЧУКОМ. Тобто на засіданні комісії був відсутній лише її голова Віталія ЯРЕМА, який з поважних причин не зміг взяти участь в засіданні.

Як зазначається в рішенні постійної комісії щодо неправомірності перенесення пленарного засідання Київради, дата проведення пленарного засідання визначається регламентом, а не міським головою, або секретарем Київради. Для того, щоб призначити іншу дату пленарного засідання, необхідно відкрити пленарне засідання Київради та поставити дане питання на голосування. І лише у випадку, якщо Київрада підтримає таке рішення, пленарне засідання може бути призначене на іншу дату.

На засіданні члени комісії наголошували, що наприкінці пленарного засідання сесії 31 жовтня було оголошено про перенесення розгляду питань у розділі “Різне” на інше пленарне засідання, що було призначено на 23 листопада і за це проголосували присутні депутати. Таким чином постійна регламентна комісія визнала розпорядження О.ДОВГОГО «про внесення змін та доповнень до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київради від 10.10.06 №31 «Про підготовку до проведення 23.11.06 третього пленарного засідання третьої сесії Київради п’ятого скликання» таким, що не відповідає вимогам регламенту Київради. Комісія рекомендує О.ДОВГОМУ скасувати це розпорядження та провести пленарне засідання 23 листопада.

Члени комісії пропонують винести на розгляд цього засідання питання, що були підготовлені на минуле засідання і не були розглянуті, а також внести до порядку денного питання, яке також сьогодні підтримала комісія про дострокове припинення повноважень секретаря Київради О.ДОВГОГО. Це рішення члени комісії також підтримали одноголосно, оскільки у своїх зверненнях до постійної комісії депутати вказували на численні порушення норм регламенту О.ДОВГИМ.

Як зазначається у відповідному рішенні комісії, повноваження щодо обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради – це компетенція самої ради. Згідно з законодавством, повноваження секретаря можуть бути достроково припинені і відповідне рішення приймається голосуванням депутатів. Питання про звільнення секретаря може бути внесено на розгляд Київради на вимогу менш як третини депутатів від загального складу Київради. Враховуючи, що до комісії надійшли звернення 43 депутатів, що становить більш як третину від всіх зареєстрованих в Київраді, комісія підтримує проект рішення щодо дострокового припинення повноважень О.ДОВГОГО. У зв’язку з цим комісія вважає за доцільне включення цього проекту до порядку денного чергового пленарного засідання Київради.

Як пояснив журналістам М.БОЙЧУК, в даному випадку достроково повноваження секретаря О.ДОВГОГО будуть припинені у випадку, якщо за цей проект проголосує більше половини депутатів Київради.

43 заяви, що надійшли до постійної комісії, були від депутатів з фракцій БЮТ, «Нашої України» та депутатської групи Віталія Кличка.

На засіданні також був присутній О.ДОВГИЙ, голови депутатських фракцій та груп Київради і просто депутати міської ради. О.ДОВГИЙ визнав те, що іноді був надто емоційним при веденні сесій, але пояснив це тим, що намагався скоротити час обговорення питань, оскільки вже відчував "настрій більшості" у Київраді. Він пообіцяв, що надалі стриманіше проводитиме пленарні засідання.

У розмові з журналістами на запитання, коли ж все таки буде проведено наступне пленарне засідання сесії, О.ДОВГИЙ сказав, що він збере узгоджувальну раду, на якій більшістю буде вирішуватись питання дати проведення чергового пленарного засідання.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 листопада О.ДОВГИЙ заявив, що призначене на 23 листопада пленарне засідання сесії Київської міської ради перенесено на 7 грудня.

Після цього депутати Київради від фракцій БЮТ, «Наша Україна» і депутатської групи Віталія Кличка заявили, що вимагатимуть проведення пленарного засідання сесії Київради 23 листопада, на якому буде поставлено питання про скасування розпорядження про підняття тарифів на житлово-комунальні послуги.

Фракції БЮТ, «Наша Україна» і група В.Кличка вважають рішення секретаря Київської міської ради О.ДОВГОГО про перенесення пленарного засідання Київради з 23 листопада на 7 грудня 2006 р. незаконним і розцінюють його як таке, що “переслідує вузькокланові та корисливі цілі”.