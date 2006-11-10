Луценко зробить доповідь на з’їзді Нашої України

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО планує взяти участь у з’їзді партії “Народний Союз “Наша Україна” як запрошена особа.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ.

За її словами, планується, що під час з’їзду Ю.ЛУЦЕНКО виступить перед учасниками заходу з доповіддю.

Втім, на запитання УНІАН, що буде в цій доповіді, І.КИСІЛЬ не уточнила.

Як повідомлялося, 9 листопада Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що його офіційно не запрошували взяти участь у з’їзді НСНУ.