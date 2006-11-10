Пошуки Зварича тривають

20:38, 10 листопада 2006
Політика
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У НСНУ не підтверджують його заяву про вихід з партії

В партії “Народний Союз “Наша Україна” поки не підтверджують написання Романом ЗВАРИЧЕМ заяви про вихід з партії.

Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного управління “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

“Поки я не можу підтвердити цю інформацію”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, сьогодні Р.ЗВАРИЧ написав заяву про вихід з партії.

Сам Р.ЗВАРИЧ недоступний для коментарів.

 

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