Пошуки Зварича тривають

В партії “Народний Союз “Наша Україна” поки не підтверджують написання Романом ЗВАРИЧЕМ заяви про вихід з партії.

Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного управління “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

“Поки я не можу підтвердити цю інформацію”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, сьогодні Р.ЗВАРИЧ написав заяву про вихід з партії.

Сам Р.ЗВАРИЧ недоступний для коментарів.