Литвин: «Регіонали» тиснуть на членів Народної партії

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє про те, що з боку Партії регіонів чиниться тиск на членів Народної партії з тим, аби вони виходили з її лав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на зустрічі з журналістами в Одесі, коментуючи сьогоднішній вихід з фракції Блоку Володимира Литвина «Народна ініціатива» обласної ради депутата Сергія ГРОХИ (намісника Свято-Успенського чоловічого монастиря архімандрита АЛЕКСІЯ) і входження його у фракцію Партії регіонів.

В.ЛИТВИН, який взяв участь у роботі обласної конференції Народної партії, зазначив, що «тиск на його партійців здійснюється з боку Партії регіонів, про що днями він мав розмову з лідером «регіоналів» прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. За словами В.ЛИТВИНА, розмовляючи з прем`єром, він відзначив, що “такий тиск не принесе користі перш за все Партії регіонів».

Одним із свідчень тиску є штучне формування в прискореному порядку Аграрної партії, вважає В.ЛИТВИН. «Це робиться безпосередньо в Міністерстві агрополітики в робочий час, - передав він зміст фрагмента бесіди з прем`єр-міністром. - Крім того, чиниться тиск на начальників обласних управлінь АПК, заступників голів районних адміністрацій з питань сільського господарства з метою їх переходу в Аграрну партію».

Проте, за словами В.ЛИТВИНА, В.ЯНУКОВИЧ відкинув його закиди, наполягаючи, що не має анінайменшого стосунку до тиску на членів Народної партії.

Довідка УНІАН. Після переходу члена облради С.ГРОХИ в іншу фракцію фракція Партії регіонів налічує 49 депутатів, а у фракції «Народна ініціатива» залишилося 10 депутатів.