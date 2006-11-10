Роман Безсмертний про ”парашутистів” і молоду кров

Керівник інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяна МОКРІДІ підтвердила журналістам інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО запрошений на завтрашній з`їзд НСНУ як гість.

Як передає кореспондент УНІАН, вона також повідомила, що голова ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив журналістам після завершення засідання оргкомітету з проведення з`їзду партії, що він зацікавлений в оновленні партії "Наша Україна" і в тому "щоб сюди прийшла молода кров". За словами Т.МОКРІДІ, з цією метою Р.БЕЗСМЕРТНИЙ провів низку зустрічей з молодими політиками, зокрема Ю.ЛУЦЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ. Проте від усіх них отримав відмову. "Тільки колишній міністр транспорту, нинішній заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР офіційно подав заяву про вступ до партії", - сказала вона.

Т.МОКРІДІ також повідомила, що, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості обрання головою Ради партії будь-якого іншого "парашутиста", Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів: "Для того, щоб стати на чолі партії, потрібно в ній спочатку попрацювати".

"Остаточну крапку в кадровому питанні поставить з`їзд", - процитувала слова Р.БЕЗМЕРТНОГО Т.МОКРІДІ.