Зареєстровано проект постанови про звільнення Єханурова

Народний депутат Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ) подав до Верховної Ради проект постанови про звільнення Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, сьогодні ж ця постанова була зареєстрована у парламенті.

У зв’язку з цим І.РИБАКОВ заявив, що за результатами ретельного вивчення діяльності Ю.ЄХАНУРОВА на посаді міністра оборони, ним встановлено численні випадки порушень чинного законодавства.

Депутат стверджує, що йдеться про “незаконні операції зі спеціальною технікою, що була задіяна в ліквідації об`єктів зберігання ядерної зброї; незаконне створення Військово-медичного управління Міністерства оборони України та намагання створити Головне військово-медичне управління ЗСУ; незаконне надання функцій дорадчим структурам в системі управління Міністерства оборони; порушення під час формування генеральського складу керівників Міноборони, зокрема, питання призначення генерал-майора медичної служби Петра МЕЛЬНИКА”.

”Ці факти і стали основним доказом того, що Міністерство оборони є корупційним органом. ЄХАНУРОВ та його заступники негайно мають подати у відставку”, - заявив І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Після цього прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО попросила Верховну Раду і МВС створити спеціальну групу з розслідування фактів корупції в Міноборони і заявила про намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

У свою чергу, глава держави заявив, що не бачить підстав для відставки Ю.ЄХАНУРОВА і назвав обвинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями.