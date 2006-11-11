Європейський вибір Нашої України

У Києві розпочав роботу другий етап ІІІ з’їзду політичної партії “Народний Союз наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі з’їзду беруть участь 1096 делегатів.

До порядку денного з’їзду внесене питання щодо діяльності партії за звітний період та на період до наступного з’їзду, питання зміни програми політичної партії та затвердження програмного документу «Основні програмні цілі та політичні завдання партії на сучасному етапі: «Європейський вибір: незмінність обраного шляху».

Крім того, на з’їзді планується розглянути питання щодо змін до статуту партії, щодо обрання Ради партії та центральної контрольно-ревізійної комісії парті.

Крім того, делегатам пропонуватиметься ухвалити рішення щодо удосконалення конституційної реформи, зокрема, шляхом доручення Раді партії розробки законопроекту щодо внесення змін до Конституції та внесення депутатами від «Нашої України» подання до Конституційного Суду з метою визнання ухвалених конституційних змін 8 грудня 2004 року такими, що були прийняті з порушенням конституційної процедури.

Делегатам з’їзду також пропонуватиметься ухвалити рішення про перехід партії в системну опозицію до антикризової коаліції та уряду, рішення щодо об’єднання помаранчевих сил.