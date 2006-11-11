Катеринчук написав Лист з’їзду

Голова виконкому партії «Народний Союз “Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК звернувся до делегатів другого етапу ІІІ з’їзду НСНУ з відкритим листом, в якому наголошує на необхідності зміни керівництва партії.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритому листі «щодо платформи політичних дій партії "Народний Союз “Наша Україна"” М.КАТЕРИНЧУК висловлює свій погляд на подальший розвиток і перспективи партії. «Сьогодні не може бути гри в опозицію або в оновлення. Опозиція та зміна керівництва невід’ємні частини однієї стратегії», - зазначає він і додає, що з’їзд, який розпочався – це реальна можливість для партії отримати нові обличчя, нові ідеї і нові перспективи.