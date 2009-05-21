Регіонали кажуть, що з датою виборів Президента не горить

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає за доцільне розгляд Верховною Радою питання про дату виборів Президента України наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам. (Наступний пленарний тиждень 2-5 червня – УНІАН.)

За словами О.ЄФРЕМОВА, тільки вчора зареєстровано постанову спікера Володимира ЛИТВИНА про дату виборів і ще є два варіанти постанови.

О.ЄФРЕМОВ вважає, що «це не такий терміновий варіант, який треба, ось, вночі зареєстрували, а вранці за нього голосувати». Він додав, що спочатку профільний комітет має розглянути це питання, має бути зроблена юридична експертиза.

Як зазначив О.ЄФРЕМОВ, треба пройти весь процес, «щоб не було помилок, які були допущені минулого разу», коли Конституційний Суд визнав неконституційним рішення Верховної Ради України про проведення президентських виборів 25 жовтня.

О.ЄФРЕМОВ вважає, що доцільно було б розглянути і зміни до Закону «Про вибори Президента України».

Як повідомляв УНІАН, вчора в парламенті В.ЛИТВИН зареєстрував проект постанови “Про призначення чергових виборів Президента України”. Документом передбачається призначити чергові вибори глави держави на неділю, 17 січня 2010 року.