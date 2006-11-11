З’їзд Нашої України вирішив переобрати все керівництво
11:45, 11 листопада 2006Політика
1164
...а не тільки Ради партії
Сьогодні з’їзд партії “Народний Союз Наша Україна” вирішив провести вибори всіх керівних органів партії.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували на з’їзді в Києві майже всі делегати.
У проекті порядку денного передбачалися лише вибори Ради політичної партії НСНУ.
Також до порядку денного з’їзду внесено зміни, що стосуються доповіді голови Ради НСНУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Раніше передбачалося, що в доповіді йтиметься про діяльність політичної партії НСНУ, а згідно зі змінами, прийнятими з’їздом, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ має прозвітувати про діяльність керівництва політичної партії НСНУ за звітній період.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter