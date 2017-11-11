Існує чітка позиція щодо кількості миротворців, щоб "тримати весь Донбас" - Клімкін
Клімкін уникнув відповіді щодо того, чи правдива інформація про чисельність миротворчої місії у кількості 20 тисяч.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про існування чіткої позиції щодо необхідної кількості миротворців ООН, щоб "тримати весь Донбас" під контролем миротворчої місії. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".
Він прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal щодо плану США про розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.
"Ми розмовляємо звичайно і про кількість. Розмовляємо про склад і там за визначенням не має бути російських військ. Ми будемо дуже обережно до того підходити, щоб і тих, кого Росія може використовувати, там, за визначенням, не опинилося", - заявив Клімкін.
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"Щодо кількості - от я може скажу таку річ контраверсійну - це не головне. Головне - це перекрити кордон. Це означає, що російські війська і найманці виходять, і тоді ми визначимось, яким чином, контролювати ефективно деокуповану територію", - заявив глава МЗС.
При цьому він уникнув відповіді щодо того, чи правдива інформація про чисельність миротворчої місії у кількості 20 тисяч.
"Давайте не будемо займатися спекуляціями. У нас є план, скільки потрібно, і композиція. Будемо обговорювати це дещо пізніше. І це залежить від того, чи просунемо ми логіку цієї резолюції, перше, друге, третє, а потім починаємо говорити про інше. Що стосується кількості, що стосується логіки, можу сказати, розмови ведуться, і у нас є чітка позиція, скільки потрібно, щоб тримати весь Донбас", - наголосив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, за даними The Wall Street Journal, Сполучені Штаті Америки готуються найближчим днями запропонувати Росії план щодо розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.