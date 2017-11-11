Існує чітка позиція щодо кількості миротворців, щоб "тримати весь Донбас" - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про існування чіткої позиції щодо необхідної кількості миротворців ООН, щоб "тримати весь Донбас" під контролем миротворчої місії. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

Він прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal щодо плану США про розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.

"Ми розмовляємо звичайно і про кількість. Розмовляємо про склад і там за визначенням не має бути російських військ. Ми будемо дуже обережно до того підходити, щоб і тих, кого Росія може використовувати, там, за визначенням, не опинилося", - заявив Клімкін.

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"Щодо кількості - от я може скажу таку річ контраверсійну - це не головне. Головне - це перекрити кордон. Це означає, що російські війська і найманці виходять, і тоді ми визначимось, яким чином, контролювати ефективно деокуповану територію", - заявив глава МЗС.

При цьому він уникнув відповіді щодо того, чи правдива інформація про чисельність миротворчої місії у кількості 20 тисяч.

"Давайте не будемо займатися спекуляціями. У нас є план, скільки потрібно, і композиція. Будемо обговорювати це дещо пізніше. І це залежить від того, чи просунемо ми логіку цієї резолюції, перше, друге, третє, а потім починаємо говорити про інше. Що стосується кількості, що стосується логіки, можу сказати, розмови ведуться, і у нас є чітка позиція, скільки потрібно, щоб тримати весь Донбас", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за даними The Wall Street Journal, Сполучені Штаті Америки готуються найближчим днями запропонувати Росії план щодо розміщення на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН.