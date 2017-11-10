США в найближчі дні запропонують Росії план щодо введення 20 тисяч миротворців на Донбас - WSJ

США готуються в "найближчі дні" запропонувати Росії план по розміщенню на Донбасі 20 тисяч іноземних миротворців ООН. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела.

Пропозиція обумовлена, в тому числі, надією Парижа і Берліна на те, що президент РФ Володимира Путіна дійсно готовий врегулювати конфлікт і шукає вихід з військової підтримки бойовиків на Донбасі.

Де саме США пропонують розмістити миротворців, у матеріалі не повідомляється. Крім того, за даними видання, адміністрація Трампа нібито схвалила поставки в Україну летального зброї, включаючи протитанкові комплекси Javelin, хоча рішення про час початку їх поставок ще не прийнято.

США нібито розраховують використовувати ці поставки як "важіль" у врегулюванні ситуації навколо України. Проте в Білому домі інформацію про згоду на поставки зброї вже спростували.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон. У Росії назвали "неприйнятною" повноцінну миротворчу операцію на Донбасі.