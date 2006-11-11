Безсмертний: створення помаранчевої коаліції зірвав Мороз

Голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ переконує делегатів з’їзду НСНУ у тому, що створення помаранчевої коаліції зірвав голова СПУ Олександр МОРОЗ через спікерські амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, виступаючи на з’їзді політичної партії "Народний Союз Наша Україна", в якому беруть участь 1336 делегатів з усіх регіонів України.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що рішення про початок переговорів зі створення такої коаліції було прийнято ще у квітні, після чого самі переговори тривали три місяці. Однак, вже після проголошення у ВР про створення помаранчевої коаліції О.МОРОЗ через своє бажання посісти крісло спікера зруйнував створену коаліцію.

«Крісло спікера взяло гору над національними інтересами», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Лідер НСНУ зазначив, що дії соціалістів фактично поламали помаранчевий табір. «Коли О.МОРОЗУ дарували квіти, вітаючи зі спікерством, він ще сам не знав, що поховав своїми діями політичну реформу», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, зазначивши, що після цього політичний процес пішов неконституційним шляхом.