Будь-яка співпраця з Росією є зрадою України – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголошує, що будь-яка співпраця з Російською Федерацією є зрадою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав журналістам в кулуарах з’їзду політичної партії «Народний фронт».

"Україна буде чітко наполягати і ніколи не зніме питання щодо повернення Криму. Це є українська територія, і доки Крим не буде звільнений, Росія не перестане бути країною-агресором, країною, яка проводить окупацію нашої території. Тобто нема різниці між Донбасом і Кримом. І та, і та території окуповані Росією, й Україна буде до кінця боротися за звільнення і деокупацію своєї власної території", - заявив Турчинов.

Також він сказав, що будь-яка співпраця з країною-агресором "є зрада України".

"Після ухвалення закону, який чітко визнає Росію агресором на законодавчому рівні, це уже буде переведено в практичну площину, і це не будуть тільки мої побажання, це буде дія закону, відповідно до якого будуть вживатися державні заходи", - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання було подано майже 800 поправок.

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Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що попередньо законопроект про реінтеграцію Донбасу планується розглянути в четвер, 16 листопада.

Також сьогодні секретар РНБО сказав, що закон про державну політику України щодо окупованих територій Донецької і Луганської областей "повинен забезпечити реальну деокупацію території Донбасу, систему військового управління, в тому числі в протидії російській агресії".

Крім того, Турчинов уточнив, що зазначений законопроект передбачає комплексний метод деокупації - як використання українських силових підрозділів, Збройних сил, так і дипломатичним шляхом, якому відводяться дуже важливі функція і завдання.