Як Львів святкував перемогу Шахтаря

Кілька тисяч львів‘ян зібралися вчора увечері на центральній площі міста – площі Ринок, де відбувалася трансляція на спеціально встановленому великому екрані фінального поєдинку Кубку УЄФА між донецьким «Шахтарем» та бременським «Вердером».

Як передає кореспондент УНІАН, для найзатятіших уболівальників міська рада підготувала неподалік екрану спеціальну фан-зону, робота якої була побудована у відповідності до вимог УЄФА, які будуть застосовані під час проведення Євро-2012.

Під час всього матчу вболівальники скандували «Шахтар – чемпіон!» та «Україна!», а на вулицях міста автомобілі вмикали клаксони.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, не дивлячись на те, що всю ніч у центрі Львова кілька тисяч фанів святкували перемогу «Шахтаря», співаючи пісень та скандуючи гасла, скарг до правоохоронців не надходило, не було також зафіксовано жодних випадків хуліганських дій чи бійок.

«У місті було введено посилене патрулювання на вулицях підрозділів патрульно-постової служби, Державної служби охорони, ДАІ, співробітників райвідділів міліції Львова. Проте все обійшлося спокійно, за ніч правоохоронці затримали лише п‘ятеро чоловіків, які на радощах перебрали лишку і були у стані сильного алкогольного сп‘яніння», - розповів Д.ХАРЧУК.

Відповідальний лікар зміни станції швидкої допомоги міста Львова повідомив УНІАН, що протягом ночі до медиків не надійшло жодного виклику на вулиці міста, який був би пов‘язаний з поведінкою фанів.