Пинзеник кличе Нашу Україну в опозицію та на вибори

Лідер партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК закликає партію “Народний Союз Наша Україна” до створення консолідованої опозиції та спільної участі у наступних виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на з’їзді НСНУ в Києві.

«Єдина правильна відповідь – це консолідована опозиція», - сказав В.ПИНЗЕНИК, говорячи про політичну ситуацію в країні.

Він зазначив, що нещодавно переглядав архіви діяльності фракції «Наша Україна» у Верховній Раді попереднього скликання і дійшов висновку, що зараз необхідно виймати з архівів ті заяви, які фракція робила з приводу економічного і соціального розвитку України у 2003-2004 роках. За словами В.ПИНЗЕНИКА, нинішня ситуація в країні характеризується поверненням до старих методів управління: запровадження експортних квот на зернові, що може, на його думку, привести до знищення села, відновлення ручного механізму відшкодування ПДВ тощо.

«Наша мета – повернути владу. І відповідь може бути тільки одна – консолідована участь у наступних виборах, коли б вони не відбулися», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня ПРП та БЮТ домовились про співпрацю в опозиційній діяльності.