Луценко готовий очолити всіх, крім БЮТ

Юрій ЛУЦЕНКО закликає всі демократичні партії до об’єднання і не виключає можливості очолити цей об’єднаний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи сьогодні на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що до кінця року варто прийняти рішення демократичних партій і організацій про можливість об’єднання.

За його словами, «якщо цього не розуміють вожді та вождики, то нехай це рішення приймають чесні активісти, які цього хочуть з усіх сил». Він закликав зупинити «номенклатурні інтриги”.

Ю.ЛУЦЕНКО пропонує, починаючи з лютого, провести в областях спільні збори щодо об’єднання в потужну демократичну силу і визначити ключові завдання демократичного руху. Він вважає, що все це має відбутися шляхом прямого голосування членів демократичних сил «в залах, на стадіонах, на площах, шляхом «чорної ради» обрати нове керівництво і розпочати новий наступ за демократію».

Він вважає, що це принесе реальне очищення і буде обрано те керівництво, якому довіряють люди.

Звертаючись при цьому до Р.БЕЗСМЕРТНОГО, Ю.ЛУЦЕНКО закликав: «Знімай галстук, сідай в штабний вагончик і керуй цим рухом, Роман Петрович, бо ви є основою такого руху». Він вважає, що саме такий підхід і таке оновлення мав на увазі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на першому етапі з’їзду НСНУ. «Коли на всіх майданах України весною, коли бруньки набухнуть, коли листя розпуститься, загуркотять барабани революції, коли в серцях прокинеться воля до перемоги, тоді ми разом заспіваємо, разом нас багато і підемо в наступ за Україну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Пізніше журналістам Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «в Україні немає жодної самодостатньої демократичної помаранчевої сили, і головне завдання – це об’єднуватися».

Він зазначив, що у зв’язку з цим вважає за необхідне провести об’єднання на основі прямого плебісциту, коли голосування відбувається рядовими прихильниками помаранчевих ідей. «Саме вони мають прийняти рішення про об’єднання, обрання знизу шляхом плебісциту по кожній області окремо нової лідерської команди», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Якщо такий процес буде йти, якщо це буде прийнято для політичних сил, яким я сьогодні це пропоную, тоді приймемо рішення про формування такої лідерської команди, і я не виключаю, що я можу прийняти рішення про її очолення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про партії, які б могли увійти до нової помаранчевої коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що це можуть бути різні політичні сили, такі як «Наша Україна», партія «Реформи і порядок», “Пора”, частина членів Соцпартії. Водночас, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, він не бачить у цій коаліції Блоку Юлії Тимошенко, оскільки БЮТ, за його словами, на сьогодні позиціонує себе як самодостатня політична сила.