Ющенко змінив Ключковського на Зварича

14:15, 11 листопада 2006
Політика
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Є така робота - представляти Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Романа ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України.

Відповідний указ глави держави від 11 листопада розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО увільнив Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО від виконання обов`язків Представника Президента України у ВР.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ до 1 листопада обіймав посаду міністра юстиції України.

 

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