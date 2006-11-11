Ющенко змінив Ключковського на Зварича

Є така робота - представляти Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Романа ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України. Відповідний указ глави держави від 11 листопада розміщено на офіційному сайті Президента. Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО увільнив Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО від виконання обов`язків Представника Президента України у ВР. Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ до 1 листопада обіймав посаду міністра юстиції України.

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