Ющенко змінив Ключковського на Зварича
14:15, 11 листопада 2006Політика
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Є така робота - представляти Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Романа ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України.
Відповідний указ глави держави від 11 листопада розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим своїм указом В.ЮЩЕНКО увільнив Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО від виконання обов`язків Представника Президента України у ВР.
Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ до 1 листопада обіймав посаду міністра юстиції України.
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