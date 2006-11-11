Луценко: можна йти вишуканими туфельками по спинах вчорашніх побратимів

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає єдиним переможним шляхом для демократичних сил викриття дій нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на другому етапі ІІІ з’їзду “Народного Союзу Наша Україна”.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що нинішня влада «демонстративно відпустила ЩЕРБАНЯ - людину, яка гуляла півтора роки і ховалася від правосуддя». Міністр вважає, що це є «як хамський плювок влади в обличчя всього народу».

Він наголосив на необхідності йти до людей і пояснювати, що відбувається. Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, потрібно бути чесними і пояснити, «що перемогу людей зрадили, використали, оббрехали».

Одні, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, це зробили, зокрема, через те, що «шелест купюр заглушив бій революційних барабанів». Як сказав міністр, вони йшли у владу «не на служіння, а на заробітки». «Інші використали президентську кампанію як особисту розкрутку своїх амбіцій і вирішили, що можна йти вперед до тотальної монопольної влади вишуканими туфельками по спинах вчорашніх побратимів, не забуваючи при цьому списати у дні інавгурації пару мільярдів боргів до бюджету», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. Треті, за його словами, «пересиділи вал юридичних процедур», і, “знайшовши шляхи і ціну, як закрити рот правосуддю», знову зайняли свої посади. Через це, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, люди розгублені, і тому єдино правильним шляхом є похід до людей і пояснення того, що відбувається. Для цього демократичні сили повинні об’єднатися, ще раз наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.