Загадку виходу Зварича з Нашої України ще не розкрито

Голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна», лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що до нього не надходила заява Романа ЗВАРИЧА про вихід із партії.

Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН.

«До мене документи ніякі не надходили», - сказав він і додав: «Я знаю, що вчора про це розмова велася».

При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що він ставиться нормально до призначення Р.ЗВАРИЧА представником Президента у Верховній Раді. Він також повідомив, що свого часу пропонував, щоб представник Президента у парламенті не був народним депутатом. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив переконання, що таким призначенням буде «не послаблено, а навіть посилено позицію партії завдяки участі наших кадрів» у владі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Р.ЗВАРИЧ не присутній на з’їзді НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Р.ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України. Іншим своїм указом глава держави увільнив Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО від виконання обов`язків Представника Президента України у ВР.

Учора УНІАН повідомляв з посиланням на власні джерела, що Р.ЗВАРИЧ написав заяву про вихід з НСНУ. Натомість в партії таку інформацію не підтвердили. А сам Р.ЗВАРИЧ був недоступний для коментарів.