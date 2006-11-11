Катеринчук закликає вдатися до процедури ”праймеріз”

Голова виконкому “Народного Союзу Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК закликає скасувати посаду голови Ради НСНУ і обрати голову партії прямими виборами на з’їзді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні перед делегатами ІІІ з’їзду НСНУ в Києві.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що без оновлення керівництва партії суспільство не повірить у те, що партія змінилась, що вона перейшла в опозицію. Він закликав внести зміни до статуту, відповідно до яких, по-перше, вносити зміни до статуту можна простою більшістю (на даний момент має проголосувати 2/3 учасників з’їзду за зміну статуту – УНІАН), а також змінити процедуру обрання керівництва партії.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що, застосувавши процедуру прямих виборів, так звані праймеріз, за посаду голови партії можуть боротись і М.КАТЕРИНЧУК і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і Петро ПОРОШЕНКО і інші.

Він зауважив, що знає, яка діяльність сьогодні розгорнута в Києві, “як виїжджають емісари в регіони і переконують вас відмовитись від своїх поглядів… не голосувати за М.КАТЕРИНЧУКА». В той же час, на його думку, сьогодні для НСНУ - останній шанс провести дискусію щодо майбутнього партії і змінити її.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що сьогодні питання полягає не в зміні керівництва, а в тому, якою буде партія. Він не погоджується з тим, що оновлення керівництва партії може призвести до її розколу. Навпаки, він переконаний, що якщо керівництво думає про майбутнє, а не бореться за посади, воно само має піти. «Я готовий до цього», - сказав Н.КАТЕРИНЧУК.

Нині відповідно до статуту партії НСНУ, з’їзд обирає Раду партії, яка, в свою чергу, обирає президію, а президія – голову Ради партії.