Катеринчук на знак протесту залишив з`їзд НСНУ

16:32, 11 листопада 2006
Політика
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Про фальсифікацію наразі не йдеться

Голова виконкому партії «Народний Союз "Наша Україна" Микола КАТЕРИНЧУК на знак протесту залишив з`їзд партії після того, як робота керівництва не була визнана незадовільною.

Про це повідомляє «Українська правда».

"Я боровся за демократичну платформу в партії, і всі виступаючі підкреслювали, що потрібна демократизація. Але демократизація без зміни керівного складу партії і тих, хто привів до таких низьких результатів довіри – це показовий результат", - сказав М.КАТЕРИНЧУК журналістам, прямуючи до машини.

"І коли зараз з`їзд прийняв рішення, що не можна цю роботу вважати незадовільною – значить, такий стан речей, який зараз є, задовольняє більшу частину партійців. Мене він не задовольняє", - додав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, він не вірить, що "здорова партія може проголосувати за те, щоб визнати таку роботу керівництва задовільною".

На запитання, чи вважає він голосування сфальсифікованим, Катеринчук відповів: "Я не можу зараз давати оцінку, оскільки в мене немає доказів фальсифікації".

Як повідомляв УНІАН, III з’їзд партії “Народний Союз «Наша Україна» не підтримав пропозицію визнати роботу голови ради партії та ради партії незадовільною.

 

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