Катеринчук повернувся на з’їзд НСНУ

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Голова виконкому партії «Народний Союз "Наша Україна" Микола КАТЕРИНЧУК повернувся на з’їзд НСНУ. Як передає кореспондент УНІАН, від коментарів М.КАТЕРИНЧУК відмовився. Як повідомлялося, після того, як робота керівництва політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" не була визнана незадовільною М.КАТЕРИНЧУК на знак протесту залишив з`їзд партії.

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