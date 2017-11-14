У Житомирі стартувала серія семінарів для підприємців з розвитку бізнесу

Сьогодні у Житомирі розпочалася серія семінарів для підприємців з питань розвитку бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 14 листопада у Житомирі на тренінгу для студентів та малих і середніх підприємців німецький експерт Геро Фрідель поділився досвідом розвитку бізнесу.

Тренінг відбувся у малій залі Житомирської облдержадміністрації. У ньому також взяв участь директор Агенції регіонального розвитку Житомирської області Артем Сачук.

Читайте такожЖитомир впроваджуватиме інфраструктурні проекти на умовах державно-приватного партнерства

Як пояснили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, у Німеччині Фрідель тривалий час керував установою, подібною до Агенції регіонального розвитку Житомирської області, тепер він пенсіонер, однак продовжує виступати експертом з питань розвитку бізнесу.

Основну тему семінарів визначив у вступному слові перед підприємцями Сачук.

«Ми розпочинаємо цикл семінарів, які покликані підтримати малий та середній бізнес, дати нові знання та імпульси для його розвитку. Молодь повинна знати, що бізнес – це один із варіантів розвитку кар’єри. Не обов’язково йти працювати на завод, а можна створити власну справу», – зазначив він.

Як розповів на семінарі Фрідель, «для успішної справи необхідно використовувати повний цикл виробництва – від обробки сировини до вироблення і збуту готової продукції».

Також він повідомив присутнім, як і з ким працювати, починаючи власний бізнес, з чого почати, як юридично організувати співпрацю з партнерами та інше.

«Крім цього, починаючі підприємці, або ті, хто хоче почати власну справу, можуть знайти підтримку і в Агенції регіонального розвитку Житомирської області», - зазначають в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, німецький експерт Геро Фрідель протягом тижня проводив в Агенції регіонального розвитку та у департаменті економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА навчання з питань залучення інвестицій. Також вчора він обговорив із головою Житомирської облдержадміністрації Ігорем Гундичем шляхи інвестиційного розвитку Житомирщини.