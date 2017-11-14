Суд не змінив запобіжний захід сину Авакова (відео)

Колегія суддів Апеляційного суду Києва не задовольнила клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Олександру Авакову - сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд залишив рішення Солом’янського районного суду міста Києва щодо запобіжного заходу Авакову-молодшому в силі. Тобто щодо нього діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання із покладеними на нього процесуальними обов’язками, зокрема, носіння електронного браслету.

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Як повідомляв УНІАН, у САП наполягали, щоб Апеляційний суд обрав Авакову- молодшому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн. Адвокат Авакова Андрій Федур сподівався, що суд залишить апеляцію прокурорів на рішення Солом’янського райсуду Києва без задоволення.

Довідка. 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. "Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і наголосив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп та інтересів".

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає.

Однак пізніше Аваков-молодший повідомив, що йому все ж таки наділи електронний браслет.