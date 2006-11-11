З’їзд НСНУ доручив депутатам скасувати конституційну реформу

Делегати другого етапу ІІІ з’їзду політичної партії “Народний Союз Наша Україна” прийняли рішення «Про удосконалення конституційної реформи в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало 1172 делегатів, проти - 1, утримались – 7.

Згідно з цим документом, народним депутатам-членам партії доручено внести подання до Конституційного Суду з метою визнання Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року як такого, що був прийнятий з порушенням конституційної процедури його розгляду та ухвалення.

Цим рішенням також доручено Раді партії із залученням громадськості, науковців та експертів у галузі конституційного права розробити нові зміни до Конституції. У цьому законопроекті про внесення змін до Конституції необхідно передбачити оптимізацію розподілу повноважень між Верховною Радою, урядом і Президентом України та створення дієвого механізму стримувань і противаг між гілками влади. Також пропонується передбачити удосконалення пропорційної системи виборів до ВР України та місцевих рад, розведення їх у часі, скасування недоторканності народних депутатів України.