З’їзд НСНУ ініціює регіональні помаранчеві форуми

Делегати ІІІ з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» ініціюють проведення регіональних форумів “помаранчевих сил” з метою об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні з’їздом резолюції «Про об’єднання помаранчевих сил».

“За” відповідну резолюцію проголосували 1174 делегатів з 1237, зареєстрованих на з’їзді.

В резолюції зазначається, що об’єднання “помаранчевих сил” необхідне для протистояння загрозі реваншу з боку антикризової коаліції.