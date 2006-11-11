З’їзд НСНУ ініціює регіональні помаранчеві форуми
18:04, 11 листопада 2006Політика
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...щоб протистояти загрозі реваншу
Делегати ІІІ з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» ініціюють проведення регіональних форумів “помаранчевих сил” з метою об’єднання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні з’їздом резолюції «Про об’єднання помаранчевих сил».
“За” відповідну резолюцію проголосували 1174 делегатів з 1237, зареєстрованих на з’їзді.
В резолюції зазначається, що об’єднання “помаранчевих сил” необхідне для протистояння загрозі реваншу з боку антикризової коаліції.
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