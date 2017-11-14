В ООН затвердили оновлений проект резолюції з прав людини у Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй затвердив оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)", співавторами якої стали 42 країни. Про це повідомляє "Голос Америки".

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71 країна - член ООН проголосувала за ухвалення проекту резолюції, 25 - проти, 77 - утрималися від голосування. "Росія повинна в повній мірі і негайно виконати тимчасові заходи, передбачені рішенням Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року", - йдеться в оновленому проекті резолюції по Криму.

Міжнародний суд, зокрема, вимагав від Росії відновити права і свободи громадян на півострові, включаючи доступ до навчання українською і кримськотатарською мовами, а також відновити роботу кримськотатарського Меджлісу, який Росія досі вважає екстремістською організацією.