Scooter їде з концертом до окупованого Криму

Цього літа німецький музичний гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму. Про це у Twitter пише російський адвокат Марк Фейгін, додаючи фото афіші.

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З афіші видно, що Scooter 4 серпня у Балаклаві даватиме концерт.

"Прилетів у Крим. Завтра суд над моїм підзахисним Іллею Умеровим. Тут, дивлюсь, концерти", - написав Фейгін.

Прилетел в Крым. Завтра суд по моему подзащитному Ильми Умерову. Тут, смотрю, концерты. pic.twitter.com/qupHqTrMLt — Mark Feygin (@FeyginMark) June 13, 2017

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році.