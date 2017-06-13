Scooter їде з концертом до окупованого Криму

12:48, 13 червня 2017
Суспільство
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Scooter даватиме концерт у Балаклаві 4 серпня.

Scooter зібрався з концертом у Крим / twitter.com/FeyginMark

Цього літа німецький музичний гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму. Про це у Twitter пише російський адвокат Марк Фейгін, додаючи фото афіші.

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З афіші видно, що Scooter 4 серпня у Балаклаві даватиме концерт.

"Прилетів у Крим. Завтра суд над моїм підзахисним Іллею Умеровим. Тут, дивлюсь, концерти", - написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році

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Теги: #концерт Scooter в Криму