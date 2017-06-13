Scooter їде з концертом до окупованого Криму
12:48, 13 червня 2017Суспільство
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Scooter даватиме концерт у Балаклаві 4 серпня.
Scooter зібрався з концертом у Крим / twitter.com/FeyginMark
Цього літа німецький музичний гурт Scooter виступить в окупованому Росією Криму. Про це у Twitter пише російський адвокат Марк Фейгін, додаючи фото афіші.
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З афіші видно, що Scooter 4 серпня у Балаклаві даватиме концерт.
"Прилетів у Крим. Завтра суд над моїм підзахисним Іллею Умеровим. Тут, дивлюсь, концерти", - написав Фейгін.
Прилетел в Крым. Завтра суд по моему подзащитному Ильми Умерову. Тут, смотрю, концерты. pic.twitter.com/qupHqTrMLt— Mark Feygin (@FeyginMark) June 13, 2017
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році.
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