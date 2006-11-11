З’їзд НСНУ про недовіру уряду та координацію з БЮТ

Делегати ІІІ з’їзду партії “народний Союз Наша Україна” доручили своїм народним депутатам ініціювати розгляд у Верховній Раді резолюції про недовіру уряду, що матиме наслідком його відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні з’їзду НСНУ «Про опозиційну діяльність партії», за яке проголосували 1189 делегатів, проти – 3, утримались – 7.

В цьому документі також підтверджено рішення Ради партії про перехід «в системну опозицію до антикризової коаліції та діючого уряду України». Згідно з цим рішенням, «Наша Україна» є політичною силою, «що перебуває в опозиції до діючого уряду і, водночас, є єдиною пропрезидентською парламентською політичною партією». Водночас у документі відзначено, що «Наша Україна» переходить в опозицію до уряду та коаліції, «а не до всієї системи влади».

В даному документі також йдеться про необхідність формування опозиційного уряду, в основі програми діяльності якого має бути угода про створення Коаліції демократичних сил.

Крім того, у рішенні з’їзду відзначається необхідність доручити голові Ради НСНУ звернутися до учасників блоку «Наша Україна» у парламенті – ПППУ, НРУ, ХДС, УРП «Собор», КУН - із закликом щодо початку створення єдиної потужної політичної сили. Також голові Ради партії та народним депутатам від партії доручено провести переговори та забезпечити координацію своїх дій у Верховній Раді із БЮТ.

В той же час у рішенні зазначено, що «ми категорично проти будь-якого монополізму як у владі, так і в опозиції». Голові Ради партії доручено провести переговори із учасниками блоку «Наша Україна» у 2002-2005 рр. щодо створення потужної позапарламентської опозиції, яка б об’єдналася у конфедерацію «Європейська Україна».