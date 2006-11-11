Регіонали вигукують «Ганьба!» на з`їзді Нашої України

З’їзд «Народного Союзу «Наша Україна» не підтримав пропозицію обирати голову партії з’їздом.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за внесення змін до статуту партії, якими пропонувалась, щоб голова партії обирався з’їздом, проголосувало 660 делегатів, проти - 294, утрималось - 57, для позитивного голосування потрібно було 849 голосів.

Проти цього рішення голосували практично всі члени президії, включаючи Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Петра ПОРОШЕНКО, а Юрій ЄХАНУРОВ і Михайло ПОЛЯНЧИЧ утримались.

За діючою нормою статуту з’їзд обирає Раду партії, яка зі свого складу обирає голову Ради партії.

Представники ряду регіональних організацій вигукують «Ганьба!».