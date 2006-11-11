Голосування про зміну назви НСНУ практично зірване
19:06, 11 листопада 2006Політика
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Ряд делегатів не довіряють підрахункам
Делегати з’їзду партії «Народний Союз «Наша Україна» не підтримали рішення про перейменування партії НСНУ на «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 442 делегати, проти – 64, утримались – 11, а 425 - не взяли участі в голосуванні.
На даний час у залі звучать вигуки, свист.
Ряд делегатів висловились за те, що вони не довіряють підрахункам результатів голосування і член НСНУ Павло КАЧУР запропонував ще раз провести голосування з питання щодо процедури обрання голови ради партії.
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