Прем'єр Угорщини заявив, що можливість України у майбутньому приєднатися до ЄС нині є обмеженою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що можливість України у майбутньому приєднатися до Європейського Союзу нині є обмеженою.

Як повідомляється на англомовній версії сайту угорського уряду, про це Орбан заявив на 16-й пленарній сесії постійної конференції угорців з усього світу у Будапешті.

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"Я хотів би чітко сказати, що Україна хоче рухатися до спільноти Європейського Союзу, вона має намір вступити в ЄС, але сьогодні така можливість здається доволі обмеженою", - сказав він.

"У будь-якому разі вона хотіла би наблизитися до ЄС, і тому вона чогось очікує від спільноти Європейського Союзу. Правда полягає у тому, що вона може лише чогось очікувати від Європейського Союзу і від нас, якщо вона приймає певні основні норми. І цими словами я не кажу про незначні деталі, але фундаментальні принципи. Якщо вона не прийматиме такі норми і принципи, співпраця матиме іншу якість", - наголосив Орбан.

Він визнав, що взаємодія між Євросоюзом і Україною зберігатиметься і надалі, але вона матиме іншу мету, замість тої, яку обидві сторони хотіли б досягнути, говорячи про зближення України з ЄС.