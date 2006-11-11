На з`їзді НСНУ нема кому голосувати

Делегати з’їзду “Народний Союз “Наша Україна” в чергове не змогли змінити назву партії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час повторного голосування не набралось кворуму – в голосуванні взяло участь 816 делегатів.

При цьому голова ради політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав, що зранку було визнано повноваження 1273 делегатів, тобто кворум становить 849.

За зміну назви голосувало 702 делегати, проти - 75, утрималися – 39.

В той же час Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що кворум на з’їзді, взагалі, є. Оскільки в попередньому голосуванні взяло участь 935 делегатів, а під час останнього - частина просто не голосувала.

Він запропонував обговорити питання оголошення перерви, щоб провести 3-й етап з’їзду.

Як повідомляв УНІАН, раніше делегати з’їзду партії «Народний Союз «Наша Україна» не підтримали рішення про перейменування партії НСНУ на «Наша Україна».

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключив можливості оголошення перерви в роботі з’їзду. Він зазначив: «я не хочу щоб склалось враження, що я чи Юрій ЄХАНУРОВ хочемо видавити з втомлених людей якісь рішення».

На даний час на з’їзді відбувається «пробне голосування щодо норми статуту, яка стосується таємного голосування обрання голів рад сільських, селищних, районних та районних у містах партійних організацій». Пробне голосування проводиться для того, аби визначити, чи є кворум для ухвалення рішення, оскільки деякі делегатів залишили з’їзд, маючи квитки додому.