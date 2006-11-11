Порошенко пропонує вдатися до праймеріз і зібратися навесні

Член політради “Народного Союзу “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що готовий відмовитися від будь-яких посад в НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив сьогодні на другому етапі III з’їзду НСНУ.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що якщо делегати проголосували за визнання роботи Ради партії незадовільною, вони можуть пропонувати створити новий склад Ради партії, не включаючи до нього тих, хто працював у попередньому складі Ради та нинішніх народних депутатів.

Водночас П.ПОРОШЕНКО зазначив, що такий підхід може призвести лише до розколу партії. Він також запропонував депутатам поставитись до питання обрання керівництва по-іншому: сьогодні обрати запропонований склад Ради партії і дати доручення Раді провести праймеріз, в ході якого визначити найбільш популярних членів партії серед усіх партійців, після чого на наступному з’їзді навесні 2007 року змінити керівництво партії.

«Оберіть Раду і дайте доручення почати праймеріз, через праймеріз визначити до весни лідера і весною зберіть з’їзд і оберіть того лідера, і ви будете мати підстави вважати, що партія себе врятувала», - сказав П.ПОРОШЕНКО.