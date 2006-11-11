Безсмертний: навесні відбудеться об’єднавчий з’їзд НСНУ

Голова ради партії “Народний Союз “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що навесні відбудеться об’єднавчий з’їзд НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав на з’їзді партії сьогодні.

За його словами, очевидно, що навесні доведеться проводити ще один з’їзд НСНУ. Він не виключає, що на цьому з’їзді може відбутись об’єднання НСНУ з іншими політичними силами. «Можливо, 2-3 прапори будуть поставлені з нашим.... і тоді на об’єднавчому етапі ми зможемо дати відповідь на деякі питання», - зокрема сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.