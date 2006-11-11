Безсмертний про Ющенка, Луценка, галстуки і мордобій

Голова Ради партії НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що введення посади голови партії означатиме перехід цієї політичної сили в опозицію до Президента України. Про це він сказав, виступаючи на з’їзді партії в суботу.

“Я це знаю”, – сказав він, закликавши делегатів не піддаватися на оманливі перспективи.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що сьогодні рейтинг Президента не 7 відсотків, а дещо більше, ніж в НСНУ.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив переконання, якщо партія буде разом з Президентом, рейтинги обох зростатимуть. При цьому він зазначив, що і він особисто, і Президент говорили з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Юрієм ЛУЦЕНКОМ, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Тарасом СТЕЦЬКІВИМ щодо можливості очолити партію. “Знаєте, чому вони відмовилися - тому що ми (керівництво партії – УНІАН) призначені винними”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також повідомив, що у разі обрання голови партії “Наша Україна” не піде на об’єднавчі процеси, про які сьогодні зранку говорив Ю.ЛУЦЕНКО. Р.Безсмертний зауважив. що розмовляв вчора з ним і сказав: “Юро, до весни з тобою залишиться тільки “Наша Україна”. Він підкреслив, що Ю.ЛУЦЕНКО радив йому сьогодні: «знімай галстук і сідай у штабний вагончик», щоб керувати рухом і виходити до народу”. На це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив: «ми вміємо без галстука творити революцію, але ми не вміємо носити галстуки і працювати в кабінетах».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що може це зробити і перемогти ще в одній революції, але потім все рівно партія залишиться в програші, як це сталося після помаранчевої революції.

Він також висловив думку, що партія зможе обрати собі голову не раніше, ніж за 3-4 роки, оскільки вона “сьогодні занадто молода і крім мордобою організувати нічого не може... ми, як діти, які тягнуть палець в розетку”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також підкреслив, що він ніколи не претендував і не буде претендувати на посаду голови партії. Він зазначив, що не робитиме те, що природою не дано, додавши, що може бути “гарним організатором, а не лідером”.