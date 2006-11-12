Чому Янукович не підняв ціну на транзит російського газу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ціну за транзит російського газу територією України не можна було змінити через січневі договори 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу «Інтер» у суботу ввечері.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чому ціна на газ для України підвищилася, а ціна на транзит газу не змінилася, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що це питання потрібно задавати тим, хто підписував угоду на початку 2006 року, коли ціна на газ «була підписала на півроку, а ціна на транзит – на 5 років».

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ у 2006 році за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу з Середньої Азії.

При цьому транзитна ставка за транзит російського газу в Європу збільшилася з 1,09 долара (за 1000 м куб. на 100 км відстані) до 1,6 долара.

Відповідно до підписаної 4 січня в Москві угоди, НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України.

Колишній голова Правління НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО зазначив, що, за угодою від 4 січня 2006 року між «Газпромом», «Нафтогазом України» і RosUkrEnergo, ціна в 95 дол. не могла бути змінена в односторонньому порядку жодної зі сторін, як і ціна на транзит - 1,6 дол. за тисячу кубометрів. Але зараз, сказав О.ІВЧЕНКО, «українська сторона погоджується на збільшення ціни, але не ставить питання про підвищення транзитної ставки, наприклад, до 2 доларів».

24 жовтня RosUkrEnergo і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки, згідно з яким у 2007 році на адресу «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менш як 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів.

1 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції в Харкові, що вже мав розмову з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ, попросивши його передати всі угоди для відпрацювання в Секретаріат Президента.

Кажучи про нову ціну на газ у 2007 році у розмірі 130 доларів за тисячу кубометрів, Президент зазначив, що бачить, щонайменше, три негативні моменти.

Першим із таких моментів В.ЮЩЕНКО назвав той факт, що, незважаючи на зафіксовану на початку 2006 року ціну на газ на рівні 95 доларів за тисячу кубометрів, вона була переглянута фактично вже через рік.

Другим негативним моментом Президент вважає незрозумілу поки що формулу нової ціни. «Це ціна, яка взята зі стелі, або це ціна, розрахована за прозорою європейською формулою: стара ціна помножена на індекси, дельти, або зміни цін по 3-4 основним компонентам енергетики. Це дуже важлива частина дискусії», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Ще одним негативним моментом Президент назвав той факт, що в результаті переговорів, починаючи з 2007 року, фактично зруйнований старий підхід, коли підвищення ціни на газ для України кореспондувався з підвищенням ціни на транзит газу.