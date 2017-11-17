Затримання Шаройка здійснило КДБ Білорусі - голова Спілки журналістів

Затримання власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройка здійснили співробітники Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі.

Про це у Facebook написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Українського журналіста Павла Шаройка було затримано у Мінську 25 жовтня. Того ж дня у квартирі, де Павло мешкає з родиною - дружиною Оленою та донькою, - було проведено обшук. Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі. Павло має лише державного адвоката. Тобто наданого білоруською владою. Про залучення іншого адвоката Посольством України в РБ нічого не відомо. З родиною Павло спілкується листами. Перший прийшов до дружини поштою аж через півтора тижні», - повідомив Томіленко.

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«НСЖУ пропонує об'єднати зусилля Національного радіо (НСТУ), де Павло працює штатним кореспондентом, та МЗС України для залучення незалежного кваліфікованого адвоката. При цьому Національна спілка журналістів України продовжує вимагати від білоруської влади негайного звільнення нашого колеги!», - наголосив Томіленко.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі УНІАН повідомили, що вживають заходів у справі захисту затриманого у Білорусі Шаройка.

«МЗС відомо про затримання у Білорусі громадянина України. І у цьому зв'язку міністерство вживає заходів у справі захисту прав затриманого громадянина України», - сказав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Раніше сьогодні, 17 листопада, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія написав у Facebook, що Шаройка затримано у Білорусі за підозрою у шпигунстві.

«Затримано собкора UA: Українське радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройка. Від офіційних відповідей на наш запит Посольство Беларусі поки ухиляється. З нашої власної неофіційної інформації в Беларусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в «шпіонажі», - наголосив Аласанія.