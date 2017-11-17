В Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали українського журналіста

В Білорусі за підозрою у шпигунстві затримано власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, громадянина України Павла Шаройка.

Про це у Facebook написав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

«Затримано собкора UA: Українське Радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройка. Від офіційних відповідей на наш запит Посольство Беларусі поки ухиляється. З нашої власної неофіційної інформації в Беларусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в «шпіонажі», - наголосив Аласанія.

Водночас Генеральний продюсер "Українського радіо" Дмитро Хоркін повідомляє про арешт Шаройка.

"Українське радіо" зазначає, що близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату, без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації. Посольство України в Білорусі факт арешту поки що не спростувало і не підтвердило.

Інформацію про затримання чоловіка у Білорусі підтвердила "Українському радіо" дружина Павла Олена.

Служба безпеки України "Українському радіо" повідомила, що ніякою інформацією з цього питання не володіє.

Міністерство закордонних справ Білорусі поки не коментує інформацію про затримання власкора "Українського радіо".

"Ми можемо підтвердити, що Шаройко акредитований в якості іноземного журналіста, але поки ми цю інформацію (про затримання - Ред.) не коментуємо", - сказав прес-секретар білоруського МЗС Дмитро Мирончик.

Зазначимо, раніше Павло Шаройко працював власним кореспондентом УНІАН в Мінську (до 2014 року).

Зазначимо, це вже не перше затримання українських громадян на території Білорусі. Так, у серпні на території Білорусі затримали українця Павла Гриба. Він перетнув кордон Білорусі 24 серпня, 25 – його вже затримали російські спецслужби і переправили на територію РФ. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону Павлом. У вересні вже стало відомо, що суд Краснодара заарештував Гриба на два місяці.

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У жовтні арешт українцю продовжили до січня 2018 року. Влада РФ підозрює Павла Гриба в підготовці теракту в школі Сочі. Хлопець має проблеми зі здоров'ям, українських лікарів до нього в РФ не допускають, необхідних медикаментів не надають.

У листопаді в МЗС України повідомили, що МЗС Білорусі проігнорувало всі їхні запити щодо затримання Павла Гриба. Перша нота з боку України була надіслана 28 серпня. 20 вересня до Білорусі була надіслана нота щодо обставин затримання українця. Однак на жодну ноту Білорусь не відповіла.