Справа про ймовірне незаконне збагачення Луценка: генпрокурор відповів на обвинувачення НАБУ

Генеральний генпрокурор Юрій Луценко відповів на обвинувачення НАБУ у незаконному збагаченні та прокоментував придбання його сином двох паркомісць у Солом’янському районі.

Як передає ТСН, Луценко відзначив, що вважає «ненормальним ажіотаж» навколо заяви екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

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"Я не здивований, що власник золотої лопати, який переховується на території Росії, написав на мене заяву", - зазначив Луценко, додавши, що син із ним не проживає із минулого року. Відтак ні він, ні його дружина не повинні декларувати майно дітей, які з ними не мешкають.

Як повідомляв УНІАН раніше, національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра. "За рішенням суду, яке зобов'язує внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, та розпочато розслідування за фактом можливого незаконного збагачення", - розповіла вона.