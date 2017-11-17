НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення Луценка (документ)

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомила "Українській правді" прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

"За рішенням суду, яке зобов'язує внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, та розпочато розслідування за фактом можливого незаконного збагачення", - розповіла вона.

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За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора та порушена за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

Прес-секретар повідомила, що відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва в жовтні.

У той же час колишній заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив в Facebook, що це справа порушена за його зверненням.

"За моєю заявою НАБУ зареєструвало і початок розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценка", - заявив він.

До свого посту Кузьмін доклав лист від НАБУ, де йому повідомляють про відкриття провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко заявляв, що слідчі прокуратури або детективи Національного антикорупційного бюро України не завжди діють законно.