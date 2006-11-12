Артеменко назвав “консолідуючу ланку” з’їзду НСНУ

Народний депутат фракції „Наша Україна” Юрій АРТЕМЕНКО вважає, що член Президії НСНУ Петро ПОРОШЕНКО став “консолідуючою ланкою” на другому етапі ІІІ з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна”.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи результати вчорашнього з’їзду НСНУ в Києві.

На думку Ю.АРТЕМЕНКА, позиція П.ПОРОШЕНКА щодо нової системи обрання керівництва партії стала вирішальною для з’їзду. „Переконаний, що до цієї промови кожен в залі відчував загрозу розколу партії через непорозуміння та кадрові питання. Але пропозиції Петра ПОРОШЕНКА продемонстрували, що нинішнє керівництво партії заради її майбутнього готове лишити посади та дати можливість партії оновитися”, - зазначив Ю.АРТЕМЕНКО. Втім, як вважає депутат, повне оновлення керівництва партії може призвести до того, що партія втратить професійних менеджерів, і, як наслідок, поступиться опонентам.

„Ми були близькі до того, щоб втратити сильну та дієву партію. На щастя, цього не трапилось. І левова частка заслуга цього належить Петру ПОРОШЕНКО, що у кризовий момент взяв ініціативу у власні руки”, - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, після тривалої дискусії на з’їзді з приводу обрання лідера НСНУ П.ПОРОШЕНКО закликав запровадити процедуру попереднього обрання голови на регіональному рівні.

Зокрема, він запропонував делегатам обрати запропонований склад Ради партії і дати доручення Раді провести праймеріз, в ході якого визначити найбільш популярних членів партії серед усіх партійців, після чого на наступному з’їзді навесні 2007 року змінити керівництво партії.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що не можна порушувати питання обрання голови партії зараз на з`їзді: "Ми можемо протягнути ПОРОШЕНКА, КАТЕРИНЧУКА чи БЕЗСМЕРТНОГО, але цей зал буде розколотий", - сказав він.

Також П.ПОРОШЕНКО зазначив, що якщо делегати проголосували за визнання роботи Ради партії незадовільною, то вони можуть пропонувати створити новий склад Ради партії, не включаючи до нього тих, хто працював у попередньому складі Ради партії та нинішніх народних депутатів.

Водночас П.ПОРОШЕНКО зазначив, що такий підхід може призвести лише до розколу партії.

Після цього з`їзд НСНУ обрав Раду партії у складі 214 осіб. Зберегли свої місця в Раді Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, П.ПОРОШЕНКО, Микола МАРТИНЕНКО, Давид ЖВАНІЯ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Роман ЗВАРИЧ та інші відомі політики.

Було заплановано, що 16 листопада відбудеться засідання Ради НСНУ, на якому, відповідно до статуту партії, має бути обрано голову Ради партії.