Ющенко: питання про федералізм і розвиток російської мови не актуальні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає спекулятивною актуалізацію питань про федералізм і розвиток російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві він сказав: «Ці питання не актуальні для України, але під час кожної політичної кампанії з`являються політичні сили, які їх активізують».

Водночас Президент зазначив, що в сучасному світі втрата національних інтересів відбувається не шляхом військового захоплення території певної держави, а через девальвацію національних цінностей. В.ЮЩЕНКО наголосив, що питання здійснення державної мовної політики перебуватиме на контролі у Президента.

В.ЮЩЕНКО також висловив жаль, що в Україні не існує конфесійної єдності, і ще раз підтвердив, що є прихильником створення в Україні єдиної соборної православної церкви.

Водночас він вважає, що конфесійної єдності повинне дійти саме українське суспільство. «Я оптиміст. Цю тему потрібно обговорювати. І я переконаний, що це стане одним із найважливіших тестів для української нації», - пояснив В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим Президент наголосив, що вибір релігійних симпатій є винятковим правом віруючих.